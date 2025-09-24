Это должны быть военные, дипломаты и специалисты по безопасности, считает экономист

ООН, 24 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Американский экономист Джеффри Сакс считает, что для достижения реальных решений в отношениях между Россией и США необходимы детальные переговоры на уровне профессионалов - военных, дипломатов и специалистов по безопасности. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я думаю, что должны быть профессиональные, детальные, квалифицированные переговоры, чтобы прийти к реальным, детальным решениям, потому что Трамп не вдается в детали и склонен менять точку зрения", - сказал Сакс, отвечая на вопрос о целесообразности еще одной встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

По его мнению, именно профессионалы с обеих сторон должны заниматься выработкой решений. "Нужны профессионалы из США и России - военные, специалисты по безопасности, дипломаты, - обсуждающие реальные решения в деталях и реализующие их", - подчеркнул экономист.