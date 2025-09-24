Премьер-министр Росен Желязков заявил, что страна выполнит решение ЕС

СОФИЯ, 24 сентября. /ТАСС/. Болгария выполнит решение ЕС и прекратит договоры по использованию и транзиту российского газа в 2026 году. Об этом сообщает правительственная пресс-служба, цитируя заявление премьер-министра Росена Желязкова перед журналистами в Нью-Йорке.

"Мы, как часть Европейского союза, присоединимся к решению ЕС и уже в краткосрочной перспективе, в 2026 году, прекратим договоры по использованию или транзиту российского природного газа, - сказал премьер-министр.

"На болгарском газовом рынке сейчас используется экспортный сжиженный газ, который поступает через соответствующие терминалы. Мы уже обсуждали поставки в октябре и ноябре из США, при этом на хороших условиях и по конкурентным ценам", - дополнил Жеклязков.