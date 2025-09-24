Это объясняется нестабильностью американского лидера и недостаточной квалификацией его команды, считает экономист

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Резкая смена позиции США по украинскому вопросу объясняется нестабильностью американского лидера Дональда Трампа и недостаточной квалификацией его команды. Такое мнение выразил ТАСС на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс, комментируя последнее заявление президента США по Украине.

"У него [Трампа] нет стабильной квалифицированной команды. Это небольшая группа, которая импровизирует, - сказал он. - Сам Трамп не очень сведущий и стабильный, так что их бросает из стороны в сторону".