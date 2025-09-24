Глава Минэнерго: США не готовы к одностороннему ужесточению санкций против РФ

Крис Райт отвечал на вопрос о том, готов ли президент США Дональд Трамп ужесточать меры против России под предлогом стремления содействовать урегулированию конфликта на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не готовы ужесточать санкции в отношении России в одностороннем порядке. Об этом заявил американский министр энергетики Крис Райт.

"Да, он готов двигаться по санкциям. Однако невозможно иметь санкции только одной стороны, должны быть санкции всех сторон", - сказал Райт в прямом эфире телекомпании Fox New. Он отвечал на вопрос о том, готов ли президент США Дональд Трамп ужесточать ограничительные меры против России под предлогом стремления содействовать урегулированию конфликта на Украине.

"Мы можем обеспечить консенсус. Мы можем добиться того, чтобы все нас поддержали, абсолютно", - утверждал глава Минэнерго США, имея в виду согласие между американской и европейской сторонами по усилению санкционного давления на Россию.