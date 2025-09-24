По информации израильской служба скорой помощи, у 2 человек тяжелые ранения, 1 получил травмы средней степени тяжести, еще у 17 легкие травмы

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек пострадали в городе Эйлат на юге Израиля в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), запущенного из Йемена. Об этом сообщила израильская служба скорой помощи.

По ее информации, у 2 человек тяжелые ранения, 1 получил травмы средней степени тяжести, еще у 17 легкие травмы. Всех пострадавших отправили в больницу.

В среду армия Израиля сообщила о падении БПЛА в Эйлате. По данным военных, аппарат был запущен из Йемена, предпринимались попытки его перехвата.