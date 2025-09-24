Армянская церковь назвала вердикт архиепископу Микаелю ударом по правосудию

Первопрестольный Святой Эчмиадзин решительно осуждает этот незаконный процесс и использует все предусмотренные законом возможности для восстановления справедливости в отношении архиепископа Микаеля

ЕРЕВАН, 24 сентября. /ТАСС/. Вердикт суда в отношении главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаеля Аджапахяна - это удар по авторитету органов правосудия в Армении. Об этом говорится в заявлении Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

"Сегодняшний приговор суда, признавший архиепископа Микаела Аджапахяна виновным по явно сфабрикованным обвинениям, нанес серьезный удар по правосудию в Армении и авторитету органов правосудия", - говорится в заявлении ААЦ.

В Армянской церкви считают, что "этот позорный судебный акт, вынесенный в условиях ненависти и репрессий, <...> в очередной раз подтвердил полную зависимость судебной системы Республики Армения от воли политической власти". "С прискорбием приходится констатировать, что правосудие в нашей родной стране избирательно и открыто используется для политической мести посредством произвольных решений", - добавили в ААЦ.

При этом подчеркивается, что Первопрестольный Святой Эчмиадзин решительно осуждает этот незаконный процесс и использует все предусмотренные законом возможности для восстановления справедливости в отношении архиепископа Микаеля.

Ранее суд в Ереване признал главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаеля Аджапахяна виновным по обвинению в публичных призывах к свержению власти в Армении. Вердикт зачитала судья уголовного суда общей юрисдикции по городу Еревану Армине Меликсетян. Мера наказания будет обсуждаться на дополнительном судебном заседании 29 сентября.

26 июня стало известно, что генеральная прокуратура возбудила против архиепископа Микаеля Аджапахяна уголовное дело по обвинению в призывах к свержению конституционного строя. Он был задержан 27 июня, а уже 28 июня решением суда общей юрисдикции заключен под стражу сроком на два месяца. Архиепископ Микаель вины не признает. 15 августа стартовал судебный процесс в рамках данного уголовного дела, в ходе которого судья Меликсетян продлила срок содержания обвиняемого под стражей на 10 дней. А затем, на заседании 2 сентября, арест священнослужителя был продлен еще на один месяц.