Таких дел приостановлено уже 19 671 с апреля 2022 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Почти 20 тыс. уголовных дел приостановлено на Украине с 2022 года из-за мобилизации обвиняемых, а темпы принятия таких решений в 2025 году выросли на 25%. Об этом сообщает портал NGL Media со ссылкой на реестр судебных решений.

По данным портала, по состоянию на сентябрь 2025 года, таких дел приостановлено уже 19 671 с апреля 2022 года, когда на Украине была введена такая возможность. По утверждению портала, в 2025 году было остановлено 4 724 уголовных дела, в то время как за весь прошлый год было остановлено 5 441 подобное дело.

Ранее Минюст Украины сообщал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), по состоянию на 1 сентября этого года, служат более 10 тыс. осужденных. На фоне значительного дефицита личного состава в ВСУ власти Украины пытаются всеми средствами привлечь в армию тех, кто не подлежит всеобщей мобилизации. В числе таких мер - возникшая год назад инициатива о призыве заключенных в обмен на условно-досрочное освобождение. Закон, позволяющий мобилизацию заключенных, вступил в силу в мае 2024 года. Этой возможностью не могут воспользоваться осужденные за преступления, связанные с терроризмом или совершенные против основ национальной безопасности, за убийство двух и более человек, за особо тяжкие коррупционные преступления.