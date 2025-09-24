Президент США заявил, что не позволит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху этого сделать

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами ряда государств заявил, что не допустит аннексии Израилем Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила американская газета Politico.

По словам ее источников, Трамп обещал руководителям нескольких арабских и мусульманских стран 23 сентября, что "не позволит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху аннексировать Западный берег".

Упомянутая встреча состоялась на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ней приняли участие лидеры Египта, Индонезии, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции. По словам источников Politico, некоторые из участников хотели дать Трампу понять, что "любое вторжение Израиля на Западный берег, вероятно, повлечет за собой крах Авраамовых соглашений".

Портал Axios ранее в этом месяце сообщил, что Нетаньяху хочет заручиться согласием Трампа на оккупацию Западного берега реки Иордан. По словам источников портала, на встрече в Иерусалиме премьер сообщил госсекретарю США Марко Рубио, что рассматривает различные варианты захвата территории, на которой функционирует Палестинская национальная администрация.

Авраамовы соглашения были достигнуты Израилем и рядом арабских стран при посредничестве США в 2020-2021 годах. В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Марокко и ОАЭ. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с еврейским государством объявил Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипотношения только с Египтом в 1979 году и Иорданией в 1994 году.