Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил, что множество израильтян из ядерных и военных ведомств сотрудничало с Тегераном из ненависти к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху

ТЕГЕРАН, 24 сентября. /ТАСС/. Разведка Ирана заполучила целую "сокровищницу информации" об израильских ядерных и военных центрах, а также имена ученых и военнослужащих. Об этом заявил министр разведки исламской республики Эсмаил Хатиб.

"Перевезенная в страну сокровищница включает миллионы страниц разнообразной и ценной информации, связанной с сионистским режимом (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС). Эти документы содержат данные о предыдущих и текущих оружейных проектах режима <...>, проектах по модернизации и переработке старого ядерного оружия, совместных проектах с США и некоторыми европейскими странами, а также полную информацию об административной структуре и лицах, участвующих в разработке ядерного оружия", - сказал он в интервью агентству Tasnim.

По словам министра разведки, удалось получить полную информацию, включая имена, личные данные, адреса 189 израильских специалистов из ядерной и военной сфер, а также координаты секретных объектов с двойным назначением, которые были впоследствии уничтожены иранскими ракетами во время так называемой 12-дневной войны с Израилем в июне.

Как отметил Хатиб, многие израильтяне добровольно сотрудничали с иранской разведкой либо из-за денег, либо из ненависти к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Агентство Tasnim в свою очередь опубликовало кадры полученных разведкой израильских документов, а также видеозаписи иранских агентов, снятых в ядерном центре близ города Димона в Израиле.