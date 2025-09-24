Сирия преодолела вакуум власти и двигается к парламентским выборам, заявил Ахмед аш-Шараа

БЕЙРУТ, 24 сентября. /ТАСС/. Сирия - страна с богатой историей, цивилизацией и культурой - перевернула страницу прошлого и возвращается на свое законное место среди народов мира. Об этом заявил президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа, выступая с трибуны 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы открыли новую главу в своей истории под названием "мир", - сказал политик. - Наш народ восстал, чтобы вернуть себе права, свободу и национальное достоинство. И сегодня сирийцы благодарят всех тех, кто их поддерживает на пути от восстановления к процветанию".

Как отметил аш-Шараа, переходное правительство сумело преодолеть вакуум власти и приступить к возрождению страны. "Мы провели национальный диалог и теперь двигаемся к парламентским выборам", - подчеркнул он.