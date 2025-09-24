Рубио заявил Лаврову о необходимости урегулирования конфликта на Украине

Госсекретарь "повторил призыв президента США Дональда Трампа" к прекращению гибели людей

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке отметил необходимость значимых шагов по урегулированию конфликта на Украине на долгосрочной основе.

Об этом говорится в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.

Как говорится в документе, госсекретарь "повторил призыв президента [США Дональда] Трампа" к прекращению гибели людей и относительно необходимости того, чтобы "Москва сделала значимые шаги к достижению долгосрочного урегулирования" конфликта на Украине.

Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке началась без вступительных слов для прессы и прошла в закрытом формате. Ее продолжительность составила более 50 минут.

10 июля Лавров и Рубио провели почти часовую двустороннюю встречу на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии. Помимо этого, они в 2025 году неоднократно созванивались. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств были руководителями делегаций РФ и США на встрече 18 февраля в Эр-Рияде, которая продлилась около 4,5 часа. Глава МИД РФ и госсекретарь США также входили в узкий переговорный формат "три на три" в ходе саммита на Аляске.