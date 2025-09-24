Хавьер Милей заявил о необходимости провести аудит и "закрыть неэффективные программы", которые реализует международная организация

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. ООН необходимо сосредоточиться на решении таких ключевых задач, как обеспечение мира и международной безопасности, и отказаться от неэффективных программ. Такое мнение выразил президент Аргентины Хавьер Милей, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Центральная миссия ООН - сохранение мира и международной безопасности, остальное должно достигаться как дополнение к этой цели. Стратегическое управление и ресурсы этой организации, следовательно, должны быть сосредоточены на этих приоритетах, а не на других", - сказал он, представляя принципы, на которых должны основываться необходимые изменения.

Милей призывал провести аудит и "закрыть неэффективные программы", которые реализует международная организация. "ООН должна вмешиваться только в том случае, когда очевидно, что проблема явно выходит за рамки возможностей государства. Во всех остальных случаях следует вернуть инициативу государствам, поскольку именно они обладают демократической легитимностью и отвечают перед своими народами", - считает аргентинский лидер.

Он также выразил мнение, что "международное сотрудничество не должно становиться препятствием для экономического роста" стран.