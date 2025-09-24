Президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа обратил внимание на то, что агрессивная политика соседней страны противоречит позиции, занятой международным сообществом

БЕЙРУТ, 24 сентября. /ТАСС/. Сирия привержена соглашению о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, заключенному в 1974 году, и использует дипломатические средства для преодоления разногласий с еврейским государством. Об этом заявил президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа, выступая с трибуны 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Угрозы со стороны Израиля в адрес Сирии не прекращаются с 8 декабря прошлого года, когда был отстранен от власти прежний режим, - указал политик. - Израиль воспользовался переходным периодом в Дамаске и подверг регион риску новых конфликтов, но мы не хотим войны и используем диалог и дипломатию для преодоления возникшего кризиса".

Аш-Шараа обратил внимание на то, что агрессивная политика соседней страны противоречит позиции, занятой международным сообществом по отношению к новой администрации в Дамаске.