Президент швейцарских "Ночных волков" Рольф Шефлер отметил, что проблем с организацией мероприятия не было

АНДЕРМАТТ /Швейцария/, 24 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония, посвященная 226-й годовщине знаменитого альпийского похода Суворова, прошла в Андерматте у мемориального 12-метрового креста, высеченного в скале в ущелье Шёленнен. Память сподвижников выдающегося русского полководца почтили порядка сотни человек из России, Белоруссии и Швейцарии, передает корреспондент ТАСС.

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин и его белорусский коллега Александр Ганевич, заместитель постпреда РФ при ООН в Женеве Александр Летошнев, дипломаты женевских представительств двух стран, а также члены швейцарского отделения мотоклуба "Ночные волки" возложили венки и цветы после православной панихиды у памятника. Российский посол в беседе с ТАСС обратил внимание на то, как "много соотечественников и неравнодушных швейцарцев собрались сегодня" в Андерматте.

"Приятно, что, несмотря на многолетнюю антироссийскую пропаганду в местных СМИ, в конфедерации по-прежнему есть граждане, которые хранят память о славных страницах нашей совместной истории, - сказал он. - Для них Альпийский поход Суворова - не пустой звук, а сам Александр Васильевич воспринимается ими в качестве национального героя - как и у нас в России".

Как поделился с корреспондентом ТАСС президент швейцарских "Ночных волков" Рольф Шефлер, в 2025 году проблем с организацией мероприятия не было. "Памятник почистили, камеры установлены, об этом мы позаботились вместе представителями посольства", - отметил он. "И погода нам благоволит - еще вчера, когда я был здесь, то был весь мокрый от дождя", - подчеркнул Шефлер.

Перед мероприятием российские дипломаты, а также "Ночные волки" побывали на перевале Сен-Готард, где возложили цветы к часовне Павших, построенной на месте кровопролитных боев русской армии с французами и напоминающей о подвиге русских солдат.

Суворовский монумент находится на окраине Андерматта вблизи места знаменитой битвы у Чертова моста в ущелье Шёленнен. Сооружен в 1898 году на средства князя Сергея Голицына (1843-1915) по проекту петербургского архитектора Александра Векшинского (1859-1908). В надписи на плите говорится, что монумент посвящен "Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году". Участок земли площадью около 500 квадратных метров, на котором установлен монумент, принадлежит России. Его безвозмездно передала Российской империи в конце XIX века Унзернская община. Швейцарский поход Суворова (10-27 сентября 1799 года по старому стилю) был предпринят с целью разгрома и изгнания из Гельветической республики французских войск.