Глава Минтранса США заявил, что Вашингтон против членства РФ в Совете ICAO

Шон Даффи выступил с утверждением, что российская сторона нарушает "международные нормы" в авиационной сфере

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация выступает против членства России в Совете Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом заявил министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи в интервью агентству Reuters.

Даффи выступил с утверждением, что российская сторона нарушает "международные нормы" в авиационной сфере. Он, не приводя доказательств, изложил версию о причастности России к глушению сигналов GPS.

Как сообщили ранее в Минтрансе РФ, российская делегация планирует провести около 30 двусторонних встреч с государствами - членами ICAO в рамках 42-й Ассамблеи ICAO в Монреале (Канада) для обсуждения сотрудничества как в воздушном сообщении, так и в вопросах летной годности и сертификации воздушных судов. В министерстве отметили, что делегация РФ будет работать над продвижением российской заявки на членство в Совете ICAO.