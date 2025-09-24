Эрдоган намерен продвигать стамбульский процесс по урегулированию на Украине

Турецкий президент заявил, что его страна прилагает все усилия для обеспечения справедливого и прочного мира между Россией и Украиной

АНКАРА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил лидеру Франции Эмманюэлю Макрону о желании добиваться продвижения стамбульских переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

"Наш президент заявил, что Турция прилагает все усилия для обеспечения справедливого и прочного мира между Россией и Украиной, и о своем желании продвигать переговоры в Стамбуле с ориентиром на результат", - сообщила канцелярия турецкого лидера после его встречи с Макроном в Нью-Йорке.

Касаясь ближневосточного вопроса, Эрдоган "поздравил Макрона с решением Франции признать Палестину как государство". "Он заявил, что усиление международного давления на администрацию [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху для реализации решения о создании двух государств может дать результаты и что в связи с этим важны постоянные контакты между Турцией и Францией", - отметила канцелярия.

Помимо этого, лидеры обсудили двусторонние отношения. Эрдоган отметил, что "диалог с Францией важен для Турции и что страны продолжат стремиться к развитию сотрудничества во многих областях, особенно в торговле, энергетике и оборонной промышленности".

Эрдоган также заявил, что "Турция полна решимости оживить и продвинуть свои отношения с Евросоюзом и что было бы полезно как можно скорее задействовать необходимые для этого механизмы".