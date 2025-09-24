Стратегическим приоритетом для Словакии, по словам главы МИД Юрая Бланара, является обеспечение энергетической стабильности республики

БРАТИСЛАВА, 24 сентября. /ТАСС/. Главы МИД Словакии Юрай Бланар и РФ Сергей Лавров обсудили в ходе встречи, состоявшейся на полях ГА ООН в Нью-Йорке, перспективы словацко-российского сотрудничества и развитие двухстороннего диалога, ситуацию на Украине и вопросы обеспечения энергетической стабильности Словакии. Об этом сообщил новостной портал Pravda.

"Словакия убеждена, что конфликт на Украине не имеет военного решения и факт, что он продолжается уже три с половиной года, только подтверждает неэффективность военного подхода [к его урегулированию]. Единственным путем [к завершению конфликта] является дипломатический диалог, который должен быть основан на уважении международного права, прагматизме и желании вести переговоры. Поэтому мы поддерживаем ускорение динамики мирных переговоров между сторонами конфликта", - привел портал слова Бланара по итогам встречи с Лавровым.

Стратегическим приоритетом для Словакии, по словам главы МИД, является обеспечение энергетической стабильности республики. "Мы [высоко] ценим реализацию соглашений о долгосрочных поставках российского [энергетического] сырья - нефти и газа. [Эти соглашения] являются ключевыми для нашей экономики и каждодневной жизни наших граждан", - отметил Бланар.

На встрече была подтверждена заинтересованность Словакии поддерживать диалог с РФ. "Диалог остается ключевым инструментом дипломатии", - сказал Бланар.