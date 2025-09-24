Президент Бразилии выразил поддержку прямому диалогу между сторонами, начатому в мае в Стамбуле

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва согласился встретиться с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. В ходе беседы бразильский лидер заявил, что достижение мира на Украине возможно только путем скорейшего начала переговоров.

"Лула [да Силва] вновь подтвердил свою убежденность в том, что военного решения конфликта не будет. Он выразил поддержку прямому диалогу между сторонами, начатому в мае в Стамбуле, а также переговорам, прошедшим недавно на Аляске и в Вашингтоне", - сообщила пресс-служба президента.

В мае бразильская газета Metr poles сообщила, что Зеленский шесть раз на протяжении полутора лет просил о двусторонней встрече с лидером Бразилии, однако не получал ответа.