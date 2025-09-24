Трамп заменил портрет Байдена в Белом доме фотографией автопера с подписью

Снимок, на котором запечатлены портреты Дональда Трампа с фотографией автопера посередине, также размещен на официальной странице Белого дома в X

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заменил портрет своего предшественника Джо Байдена в Белом доме фотографией автопера - автоматического устройства для подписи документов.

На видеозаписи, которую опубликовала в X помощница американского лидера Марго Мартин, запечатлены официальные портреты глав американской администрации в западном крыле Белого дома. Между портретами действующего лидера, также занимавшего пост президента США в 2017-2021, размещена обрамленная фотография автопера, с помощью которого на лист бумаги наносится подпись Байдена. Снимок, на котором запечатлены портреты Трампа с фотографией автопера посередине, также размещен на официальной странице Белого дома в X.

В июле Белый дом инициировал собственное расследование по поводу использования Байденом автопера для подписи документов. Ранее Байден, занимавший пост главы государства в 2021-2025 гг., в интервью газете The New York Times признал, что при подписании указов о помиловании от его имени использовалось автоперо. Однако он заявил, что все решения о помиловании были приняты им лично, а прибегнуть к автоподписи пришлось из-за большого количества документов.

5 июня Трамп распорядился начать расследование о состоянии здоровья его предшественника на посту главы государства и использовании автопера помощниками Байдена для подписания документов. Ранее Трамп заявил, что указы Байдена о помиловании примерно 2,5 тыс. лиц, включая его родственников, не имеют юридической силы, так как были подписаны автопером без ведома экс-президента.