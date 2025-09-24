WSJ: Трамп все еще ограничивает применение оружия США для ударов вглубь России

По словам источников издания из числа должностных лиц, президент США "изменил лишь риторику, но не курс" относительно конфликта на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему ограничивает нанесение ударов вглубь территории России со стороны Украины с применением американских вооружений. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источников издания из числа должностных лиц, "Трамп изменил лишь риторику, но не курс" относительно конфликта на Украине. Как отмечается в публикации, американский лидер "по-прежнему дает разрешение на продажу американских вооружений Украине". Вместе с тем он "ограничивает применение вооружений американского производства для ударов" со стороны Украины вглубь территории России, подчеркивается в материале.

Как уточняет издание, Трамп, готовясь к встрече с Владимиром Зеленским, которая состоялась 23 сентября на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, "провел много времени с должностными лицами США, которые давно добивались ужесточения его позиции" относительно конфликта на Украине. В их числе постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц и спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог. По словам источников, "Трампа также уведомили о планируемом Украиной наступлении, которое потребует разведывательной поддержки со стороны США".

Уолтц, выступая ранее в прямом эфире телеканала Fox News, ушел от прямого ответа на вопрос о возможности ракетных ударов вглубь России с применением западных вооружений. "Предоставлю говорить об этом президенту [Трампу], [американскому военному] министру [Питу] Хегсету, госсекретарю [США Марко] Рубио. Они прорабатывают эти ограничения как с НАТО, так и с украинцами", - сказал Уолтц.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, утверждение о том, что Украина может что-то отвоевать, является ошибочным. Так он прокомментировал высказывания Трампа о том, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года.

Россия неоднократно указывала, что удары дальнобойным оружием осуществляются не Киевом, а западными странами, чьи специалисты осуществляют наведение на цели.