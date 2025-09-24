Премьер-министр Израиля назвал признание Палестины "позорной капитуляцией перед палестинским террором"

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг решение ряда стран признать государственность Палестины.

"Позорная капитуляция некоторых лидеров перед палестинским террором ни к чему не обяжет Израиль. Палестинское государство создано не будет", - утверждал Нетаньяху, чье короткое заявление распространила его канцелярия.

Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Кроме того, 21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинского, так и для израильского народов.