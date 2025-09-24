MSNBC: экс-директору ФБР Коми в ближайшие дни предъявят обвинения

Источники полагают, что по крайней мере один из пунктов обвинения будет заключаться в том, что Джеймс Коми солгал Конгрессу во время дачи показаний 30 сентября 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Экс-директору Федерального бюро расследований (ФБР) в ближайшие дни будут предъявлены обвинения. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил журналист телеканала MSNBC Кен Диланиан.

"Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми, который на протяжении многих лет был объектом гнева президента [США Дональда] Трампа, в ближайшие дни будет предъявлено обвинение в Восточном округе Вирджинии, где недавно был уволен прокурор, который выступал против возбуждения дела, сообщили MSNBC три источника, знакомые с ситуацией", - написал он в X

"Полный объем обвинений, готовящихся против Коми, пока неясен, но источники полагают, что по крайней мере один из пунктов обвинения - если это произойдет - будет заключаться в том, что он солгал Конгрессу во время дачи показаний 30 сентября 2020 года о том, санкционировал ли он утечку информации. Пятилетний срок давности по этому обвинению истекает во вторник", - добавил журналист.

В конце августа Трамп в интервью порталу The Daily Caller заявил, что не возражал бы против взятия под стражу Коми и бывшего главы Центрального разведывательного управления США Джона Бреннана в связи с их предполагаемой причастностью к распространению демократами заведомо ложной информации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард 18 июля опубликовала отчет, в котором говорится, что администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы после победы республиканца Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард. По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.