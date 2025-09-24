Генсек ООН также заявил о необходимости человеческого контроля над ИИ

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что искусственный интеллект (ИИ) уже влияет на мир и безопасность, и призвал к созданию глобальных рамок регулирования и обеспечению контроля человека над применением силы. Такое заявление он сделал на заседании Совета Безопасности ООН по искусственному интеллекту.

"Давайте внесем ясность: судьба человечества не может быть оставлена на усмотрение алгоритма. Люди всегда должны сохранять власть над решениями о жизни и смерти", - сказал Гутерриш. Он призвал заключить к следующему году юридически обязывающий документ о запрете "смертоносных автономных систем вооружений, действующих без контроля со стороны человека", и подчеркнул, что любое решение о применении ядерного оружия "должно оставаться за людьми, а не за машинами".

Генсек отметил, что недавние конфликты стали "испытательным полигоном" для систем наведения на основе ИИ, а кибератаки с его применением могут за минуты разрушить критически важную инфраструктуру. Он также выразил обеспокоенность способностью ИИ фабриковать аудио- и видеоматериалы, что угрожает целостности информации, разжигает поляризацию в обществе и может спровоцировать дипломатические кризисы.

Для решения этих проблем Гутерриш выделил четыре приоритета: обеспечение контроля человека над применением силы, создание глобальных нормативных рамок, защита целостности информации и преодоление разрыва в возможностях разных стран в области ИИ. Он также анонсировал создание Независимой международной научной панели по искусственному интеллекту и ежегодного Глобального диалога по управлению ИИ под эгидой ООН.