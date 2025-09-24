МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Погранслужба Польши возобновила пропуск транспортных средств на закрытых 12 сентября в связи с учениями "Запад-2025" пунктах пропуска на границе с Белоруссией. Об этом сообщил телеканал TVP Info, ведущий трансляцию с пункта пропуска пассажирского автотранспорта в Тересполе.

Отмечается, что в полночь по местному времени (01:00 мск) помимо КПП "Тересполь-Брест" началась работа пунктов грузового автомобильного транспорта "Кукурыки" - "Козловичи", а также на трех погранпереходах на железной дороге - "Кузница Белостоцкая" - "Гродно", "Семянувка" - "Свислочь", "Тересполь" - "Брест". Как утверждает корреспондент телеканала, на польской стороне границы на КПП в Тересполе ожидают более 200 автомобилей и более 400 грузовиков на пункте пропуска в Кукурыках.

Польша закрыла все работавшие до той поры погранпереходы на границе с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. Решение было принято 9 сентября польским премьером Дональдом Туском, он связал меру с белорусско-российскими учениями "Запад-2025". В то же время в МВД Польши подчеркнули, что закрытие границы является бессрочным, движение будет возобновлено лишь после оценки властями ситуации в области безопасности. Туск проинформировал о решении возобновить движение через польско-белорусскую границу 23 сентября - спустя неделю после окончания маневров.