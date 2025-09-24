Президент Словакии заявил, что нужно исключить все угрозы ядерного уничтожения

Петер Пеллегрини подчеркнул, что Хиросима и Нагасаки должны быть последними местами, где применили атомные бомбы

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Словакии Петер Пеллегрини, выступая 24 сентября в рамках общеполитической дискуссии на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о необходимости избежать любой угрозы ядерного уничтожения.

"Хиросима и Нагасаки должны быть последними местами, где были применены атомные бомбы. Это обязывает нас избежать любой угрозы ядерного уничтожения, обязывает нас ежедневно работать над тем, чтобы мир был в безопасности", - сказал президент.

Он выразил обеспокоенность в связи с увеличением числа военных конфликтов. "Власть сильного, использование военной силы возвращается в качестве инструмента в политике, - сказал Пеллегрини. - Устав ООН и нормы [мирного сосуществования] должны всегда превалировать над ложным представлением права силы и иллюзии сфер влияния, где внешние силы диктуют то, как жить другим странам". Словакия, по словам президента, выступает за реформу Совбеза ООН.

Касаясь ситуации на Украине, Пеллегрини подчеркнул, что Словакия "призывает к скорейшему миру".

Президент также объявил, что в ноябре в Братиславе состоится международный саммит по образованию и искусственному интеллекту.