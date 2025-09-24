Глава европейской дипломатии при этом подчеркнула, что Будапешт может найти альтернативных поставщиков

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Руководство Евросоюза не собирается призывать США ввести санкции против Венгрии и Словакии за покупку газа и нефти из России. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью телеканалу Sky News.

"Нет, о санкциях [речь не идет]. Но они могут найти альтернативных [поставщиков], чтобы избавиться от российских нефти и газа, о чем просил президент [США Дональд] Трамп, - сказала она. - Мы многое сделали, чтобы избавиться от российских нефти и газа. Есть несколько стран, которые все еще покупают нефть. Но у Америки есть рычаг давления на них, поскольку они являются хорошими друзьями Америки. Соседи этих стран также предложили альтернативу. Но суть в том, что нефть и газ [из России] просто дешевле".

Каллас добавила, что текущая ситуация, когда некоторые страны - члены ЕС продолжают покупать российские энергоресурсы, "вызывает сожаление" у нее.