Негодование израильского внешнеполитического ведомства вызвал значок на лацкане пиджака Махмуда Аббаса

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сентября. /ТАСС/. МИД Израиля выразил негодование по поводу выступления на конференции в ООН президента Палестины Махмуда Аббаса. Возмущение у израильской стороны вызвал внешний вид палестинского лидера: значок на лацкане его пиджака, по мнению министерства, содержал намек на желание уничтожить еврейское государство.

22 сентября Аббас выступил на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного кризиса. Свое обращение он зачитал по видеосвязи, поскольку США отказали ему в визе. Во время выступления Аббас подчеркнул приверженность двухгосударственному решению палестино-израильского конфликта, заявил о стремлении Палестины жить в мире, добрососедстве и взаимном признании с Израилем и пообещал провести президентские и парламентские выборы в течение года после окончания боевых действий в секторе Газа. При этом к лацкану его пиджака был приколот значок в форме ключа, символизирующего память об изгнании сотен тысяч палестинцев во время арабо-израильской войны 1948-1949 годов.

В МИД Израиля обратили внимание на эту деталь, опубликовав кадр выступления Аббаса, на котором этот значок обведен красным кругом. Глава Палестины выступал на фоне надписи с названием конференции, однако эта часть обрезана, а в заявлении МИД утверждается, что речь была произнесена на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Опасная двуличность Махмуда Аббаса. Во время речи на Генеральной Ассамблее ООН он носил значок с ключом - несомненный символ того, что его цель - уничтожить Израиль", - считают в дипведомстве.

По мнению израильской стороны, палестинский президент якобы хочет "вынудить миллионы потомков арабов, покинувших Израиль в 1948 году, переселиться в Израиль, чтобы уничтожить единственное еврейское государство". "История имеет значение: в 1948 году арабский мир объявил войну Израилю, после чего из арабских стран в Израиль было изгнано гораздо больше евреев, чем арабов, покинувших Израиль. Арабским государствам давно пора предоставить гражданство потомкам тех, кто уехал в 1948 году. "Ключ" Аббаса - это старый план Организации освобождения Палестины: два государства для одного палестинского народа и уничтожение еврейского государства. Этого не произойдет", - полагают в МИД.

Символ палестинцев

Палестинский ключ - один из важных символов национальной памяти и идентичности палестинцев и их борьбы за самоопределение. Он связан с надеждой палестинских беженцев и их потомков на возвращение в родные дома, покинутые во время войны в 1948 году. До сих пор Израиль фактически отказывает палестинским беженцам и их потомкам в праве на возвращение на территории, оказавшиеся по итогам той войны под его контролем.

Аббас в своем выступлении на конференции ООН эту тему никак не затрагивал. Как отмечает издание The Times of Israel, значок в форме ключа глава Палестины почти всегда носит во время публичных выступлений как минимум с мая 2023 года, когда отмечалась 75-я годовщина событий "Ан-Накбы" (в переводе с арабского языка - катастрофа), связанных с массовым исходом более 700 тыс. палестинских арабов с родных земель в 1948 году. Одним из таких беженцев стал и сам Аббас, который родился в 1935 году в городе Сафед (современный Цфат на севере Израиля) в находившейся под британским управлением Палестине и во время войны перебрался с семьей в Сирию.