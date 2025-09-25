Визит состоится 27-30 сентября

СЕУЛ, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи вскоре посетит Китай по приглашению ее китайского коллеги Ван И. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Цой Сон Хи посетит Китай с визитом 27-30 сентября. Об этом заявил 25 сентября на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"По приглашению члена Политбюро ЦК Компартии Китая, министра иностранных дел КНР Ван И член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи посетит Китай с визитом 27-30 сентября", - сказал дипломат.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства не привел подробности предстоящего визита.

Лидер КНДР Ким Чен Ын 3 сентября принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На параде он сидел по левую руку от председателя КНР Си Цзиньпина, президент России Владимир Путин - по правую руку от китайского лидера.

Лидеры КНДР и КНР провели переговоры в Пекине на полях торжественных мероприятий. Цой Сон Хи была в составе делегации, прибывшей из КНДР в столицу КНР.