ВИЛЬНЮС, 25 сентября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы утвердил программу коалиционного правительства, сформированного правящей Социал-демократической партией Литвы, которой предусматривается довести уровень оборонных расходов до рекордных 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). За план работы кабинета на пленарном заседании, которое транслировалось на сайте Сейма, проголосовали 80 депутатов при 2 воздержавшихся и 40 выступивших против.

"Правительство своей программой ясно декларирует желание больше инвестировать в оборону, что уже делаем и будем продолжать делать", - заявила с трибуны назначенная премьер-министром Инга Ругинене.

Она также отметила, что необходимо выдержать баланс между увеличением оборонных расходов и ростом благосостоянием населения. "Мы должны продолжать укреплять оборону и одновременно делать инвестиции в интересах населения, делать все для роста доходов людей", - сказала Ругинене. По словам главы кабмина, благосостояние населения является составляющей внутренней безопасности, которая не менее важна, чем безопасность границ.

После одобрения программы члены правительства приносят присягу, что и было сделано на пленарном заседании. С принесением присяги кабинет считается приступившим к исполнению обязанностей. В нем 8 новых членов и 6 министров, работавших в прежнем правительстве.

Прежний кабинет сложил полномочия после отставки 31 июля премьера Гинтаутаса Палуцкаса, которого подозревают в коррупции.