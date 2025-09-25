Посольство Чехии опровергло информацию о выдаче туристических виз россиянам

В диппредставительстве отметили, что по-прежнему принимают от граждан РФ на рассмотрение заявления на оформление разрешений на проживание в соответствии с постановлением правительства Чехии 55/2024

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Посольство Чехии в РФ опровергло сведения о якобы выдаче россиянам туристических виз под видом другой цели поездки. Об этом говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Там обратили внимание на информацию в СМИ, что посольство якобы выдает туристические визы россиянам, оформляя их с целью "посещения". "Эта информация не соответствует действительности", - отметили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что оно по-прежнему принимает от граждан РФ на рассмотрение заявления на оформление виз/ разрешений на проживание в соответствии с постановлением правительства Чехии 55/2024. "Заявления на выдачу гражданам России туристических виз не принимаются на рассмотрение", - подчеркнули в посольстве.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Чехия начала маскировать туристов из России под "посетителей", чтобы не терять сотни миллионов евро из-за антироссийской повестки ЕС. Данную информацию также опроверг вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Чехия в 2022 году прекратила выдачу туристических виз россиянам.