Британия ввела санкции против группы Embers of an Empire за поддержку терроризма

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании внесло рок-группу Embers of an Empire и музыкальный лейбл Rampage Productions в контртеррористический санкционный список. Об этом говорится в сообщении на сайте британского кабмина.

"Rampage содействовал и содействует терроризму, пропагандируя и поощряя его посредством распространения музыки, содержание которой пропагандирует и поощряет терроризм, а также посредством поддержки мероприятий, на которых исполняется и распространяется такая музыка", - сказано в документе.

В нем также отмечается, что группа Embers of an Empire "содействовала и содействует терроризму, продвигая и поощряя его посредством распространения музыки, содержание которой способствует терроризму". Введенные рестрикции подразумевают заморозку активов этих юридических лиц.

11 сентября члены Embers of an Empire Стивен и Роузи Талланд были приговорены лондонским судом к тюремному заключению на 2 года и 18 месяцев соответственно за разжигание ненависти на почве расизма. Их отец Роберт Талланд, в отношении которого также были выдвинуты обвинения в пропаганде терроризма, получил четырехлетний тюремный срок за организацию концерта в Лидсе в 2019 году.