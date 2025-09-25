Иран назвал желание США возобновить переговоры по атому неискренним и нелепым

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил, что "нельзя бомбить страну в разгар дипломатических переговоров и предлагать мир"

ТЕГЕРАН, 25 сентября. /ТАСС/. Желание Вашингтона возобновить переговоры с Тегераном по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы выглядит неискренним и нелепым. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Заявление Соединенных Штатов о готовности к дипломатии является просто неискренним и нелепым. Нельзя бомбить страну в разгар дипломатических переговоров и предлагать мир", - написал он в X.

Ранее спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон хочет продолжать переговоры с Тегераном по вопросу атомной программы исламской республики, чтобы избежать активации механизма snapback по восстановлению антииранских санкций СБ ООН со стороны "евротройки".

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма восстановления антииранских санкций СБ ООН. 19 сентября он отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. В ходе голосования за этот документ высказались Россия, Алжир, Китай и Пакистан. Против проголосовали девять членов Совбеза, включая Великобританию, США и Францию, два воздержались.