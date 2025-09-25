Встреча президентов Белоруссии и России запланирована на 26 сентября, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина запланирована на пятницу, главы государств обсудят региональные и двусторонние отношения. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

"Встреча президентов Беларуси и России запланирована на завтра. Повестка известна - весь комплекс региональных и двусторонних отношений", - сказала она.

Лукашенко в четверг прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом, во второй половине дня он примет участие в Глобальном атомном форуме. Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что в ходе визита состоится двусторонняя встреча главы республики с российским лидером. По данным пресс-службы, Лукашенко и Путин сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития двусторонних отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку.

В предыдущий раз Путин и Лукашенко проводили встречу 2 сентября в Пекине.