Фицо считает безопасными поставки в Словакию газа из России

Премьер-министр республики выразил негодование по поводу прекращения транзита газа через Украину

БРАТИСЛАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Поставки российского газа в Словакию являются безопасными, альтернативные варианты обойдутся дороже. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Роберт Фицо.

"Ныне около 3,5 млрд куб. м поступает к нам по "Турецкому потоку". Это российский газ. Мы считаем поставки из РФ безопасными по ценам, которые определены. Все остальное будет означать подорожание, - сказал премьер. - Почему домохозяйства в Словакии должны платить за более дорогой газ из-за идеологических войн? Это идеологические войны".

Фицо выразил негодование по поводу прекращения транзита газа через Украину. "Мы сейчас оказалась "в конце трубы", у Словакии нет и прямого доступа к терминалам СПГ", - отметил премьер. По его словам, осуществляется попытка заменить российский газ американским СПГ.