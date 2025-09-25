В Молдавии Патриотический блок могут снять с выборов из-за судебного процесса

Представляющий партию в суде бывший министр юстиции Фадей Нагачевский отметил, что исполнять решение АП будет Центральная избирательная комиссия

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Патриотический блок, который выступает главным оппонентом правящей Партии действия и солидарности, может быть отстранен от выборов из-за судебного процесса против входящей в объединение партии "Сердце Молдовы". Такое мнение высказал ТАСС представляющий партию в суде бывший министр юстиции Фадей Нагачевский, комментируя обвинение партии в получении незаконного финансирования.

"Если апелляционная палата одобрит запрос Минюста о приостановлении деятельности партии и отстранении ее от выборов, то абсолютно неясной становится судьба всего блока. Его могут снять с выборов. Этот закон ранее не применялся в Молдавии, и здесь много расплывчатых формулировок и неясностей. Представители "Сердца Молдовы" идут одним списком кандидатов от блока. Их выдвигал блок, а не партия", - сказал Нагачевский, отметив, что исполнять решение апелляционной палаты будет Центральная избирательная комиссия.

Минюст Молдавии обратился в суд по запросу Центральной избирательной комиссии, которая в свою очередь получила жалобы от ряда политиков. На партию "Сердце Молдовы" пожаловались глава Национальной партии Драгош Галбур и лидер "Альянса либералов и демократов за Европу" Арина Спэтару. В своих жалобах они указали на якобы существующие признаки незаконного финансирования партии и недавние обыски у ее представителей. В качестве доказательств в суде они заявили об использовании некоторыми членами "Сердца Молдовы" приложения российского ПСБ, сказал Нагачевский.

"Сердце Молдовы" входит в Патриотический избирательный блок вместе с соцпартией, компартией, а также партией "Будущее Молдовы". Лидеры блока критикуют политику конфронтации с Москвой и выступают за восстановление отношений с Россией. Патриотический блок называют главным оппонентом правящей Партии действия и солидарности (ПДС) на парламентских выборах 28 сентября.

Ранее от выборов был отстранен оппозиционный блок "Победа", а также входящие в него партии и ряд других формирований. В стране закрыты предоставлявшие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы. Критикующие власть политики и общественные деятели заявляют, что подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующей парламент и правительство ПДС не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. В оппозиции к ПДС будут блок "Альтернатива", в который вошли "Движение национальной альтернативы", Партия развития и объединения Молдавии, партия "Гражданский конгресс", а также Патриотический избирательный блок.