Минздрав Газы сообщил о гибели более 80 палестинцев погибли за сутки

Еще 216 человек пострадали, отметили в министерстве здравоохранения анклава

КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 83 палестинца погибли, 216 получили ранения в секторе Газа за последние 24 часа в результате продолжающихся военных действий. Такие данные опубликовало в своем Telegram-канале министерство здравоохранения анклава.

По его сведениям, общее число жителей Газы, погибших вследствие конфликта с октября 2023 года, достигло 65 427, свыше 167 тыс. пострадали.

В Минздраве подчеркнули, что в медучреждения сектора по-прежнему не поступают необходимые лекарства и расходные материалы, и назвали ситуацию с нехваткой медикаментов "катастрофической". Кроме того, в ведомстве добавили, что острый дефицит лабораторного оборудования и принадлежностей может привести к приостановке работы пунктов переливания крови, что еще больше осложнит процесс оказания помощи пострадавшим в ходе конфликта.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции израильских ВС в городе Газа. Целью операции был заявлен разгром палестинского движения ХАМАС.

18 августа катарский телеканал Al Jazeera информировал о том, что большинство больниц в секторе пострадали и прекратили свою работу из-за боевых действий.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.