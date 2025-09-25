По информации агентства Reuters, премьер-министру Израиля запретили въезд в страну

БЕЛГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Словении ввели ограничительные меры против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Правительство Словении решило ввести санкции против Биньямина Нетаньяху, премьер-министра Государства Израиль", - говорится в заявлении МИД страны в X. "Нетаньяху подвергается судебному преследованию в связи с его ответственностью за военные преступления и преступления против человечности", - отмечается в пресс-релизе.

По информации агентства Reuters, Нетаньяху запретили въезд в страну. В 2024 году Словения признала государственность Палестины.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.