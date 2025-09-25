Мерц: ФРГ предлагает выдать Украине кредит на €140 млрд за счет активов РФ

Канцлер ФРГ также сообщил, что решение о выдаче Украине кредита за счет российских активов может быть принято не единогласно, а большинством голосов в ЕС

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Германия выступает за выдачу Украине беспроцентного кредита почти на €140 млрд за счет суверенных активов РФ, замороженных в странах Евросоюза. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в статье в британской газете Financial Times.

"На мой взгляд, сейчас необходимо разработать жизнеспособное решение, согласно которому мы сможем предоставить Украине беспроцентный кредит на общую сумму почти €140 млрд без вмешательства в права собственности. Этот кредит будет погашен только после того, как Россия возместит Украине ущерб, причиненный ею во время этой войны. До этого момента российские активы будут оставаться замороженными, как это было решено Европейским советом", - написал он.

Мерц подчеркнул, что обсудит эту инициативу с главами европейских государств и правительств на саммите в Копенгагене 1 октября. Он также предложил "дать мандат на разработку этого инструмента в юридически надежной форме" на заседании Европейского совета в конце октября. "В идеале это решение должно быть единогласным. В противном случае его должно принять подавляющее большинство государств-членов, которые твердо привержены Украине", - указал канцлер ФРГ.

Он добавил, что Германия продолжает занимать осторожную позицию в вопросе "конфискации активов российского Центробанка, замороженных в Европе". "Необходимо учитывать не только вопросы международного права, но и фундаментальные вопросы, касающиеся роли евро как мировой резервной валюты. Но это не должно нас сдерживать: мы должны подумать о том, как, обойдя эти проблемы, направить эти средства на защиту Украины", - написал Мерц.

Сотрудничество с Группой семи

Канцлер подчеркнул, что выделенные средства помогут "обеспечить оборонные потребности Украины на несколько лет". Мерц также призвал другие страны "присоединиться к инструменту" ЕС. В частности, он заявил, что будет работать над этим вопросом с коллегами из Группы семи.

"Для Германии важно, чтобы эти дополнительные средства использовались исключительно для финансирования закупок военной техники для Украины, а не для общих бюджетных целей. Платежи должны осуществляться траншами. Государства - члены [ЕС] и Украина будут совместно определять, какое именно оборудование будет закупаться. На мой взгляд, такая комплексная программа также должна способствовать укреплению и расширению европейской оборонной промышленности. Это послужит как нашей коллективной безопасности, так и европейскому суверенитету", - заключил Мерц.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.