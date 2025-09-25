Во время неформального общения с президентом России Владимиром Путиным белорусский и армянский лидеры сидели рядом

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись рукопожатиями на полях проходящего в Москве Глобального атомного форума. Соответствующую фотографию опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

Ранее Кремль опубликовал кадры неформального общения президента России Владимира Путина с главами иностранных делегаций - участниками Глобального атомного форума в музее "Атом" на ВДНХ. На фотографии, которую опубликовал "Пул первого", видно, что Лукашенко в этот момент сидел рядом с Пашиняном напротив российского лидера.