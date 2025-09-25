Оппозиция Молдавии: ЦИК ограничивает доступ наблюдателей, скрывая фальсификации

Подобная практика ставит под сомнение электоральную репутацию страны, говорится в заявлении оппозиционного Патриотического блока

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия ограничивает доступ иностранных наблюдателей к выборам, чтобы скрыть фальсификации, которые готовит правящая Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Майю Санду. Об этом говорится в заявлении оппозиционного Патриотического блока, который сформирован вокруг крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов во главе с бывшим президентом Игорем Додоном и является главным конкурентом ПДС на предстоящих 28 сентября выборах в парламент. В него также входят Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина, а также партии "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева и бывшей главы Гагаузии Ирины Влах.

"ЦИК Республики Молдова ограничивает международное наблюдение за выборами, опасаясь выявления многочисленных нарушений и критической оценки демократических норм страны. Так, Центральная избирательная комиссия Республики Молдова отказала в аккредитации более 30 международным организациям и 120 иностранным наблюдателям со всего мира (за исключением Австралии), в том числе отклонив запрос российских наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ. Многочисленные авторитетные международные организации и эксперты сообщали, что их запросы были отклонены на основании очевидных нормативных противоречий или просто проигнорированы. Во многих случаях на неоднократные запросы не были даны даже ответы. Более того, ЦИК отказал в аккредитации некоторым европейским организациям, в том числе из государств, где проживают крупнейшие общины граждан Молдовы, - Италии, Франции, Германии, Испании и США", - говорится в документе. Его авторы считают, что подобная практика ставит под сомнение электоральную репутацию страны.

"Это вопиющее противоречие: нельзя одновременно заявлять о стремлении к европейской интеграции и отказывать европейским организациям в доступе для наблюдения за выборами. Подлинная демократия основана на прозрачности, в том числе посредством независимого мониторинга избирательных процессов", - отмечается в документе.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящей партии не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. По данным молдавской социологической компании iData, за Патриотический блок готовы проголосовать 36%, в то время как за ПДС - 34,7%. Далее идут "Наша партия" (8,4%) и блок "Альтернатива" (7,9%). Согласно этим данным, ни одна политическая сила не получает большинство в парламенте. У Патриотического блока может быть 42 мандата в 101-местном парламенте, у ПДС - 40, у "Нашей партии" - 10, у "Альтернативы" - 9.