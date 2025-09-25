WP: глава Пентагона экстренно назначил встречу с участием сотен генералов

Как пишет газета, даже ключевые генералы и их помощники не "знают, какова причина встречи"

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет без объяснения причин вызвал сотни американских генералов и адмиралов на встречу в Куантико (штат Вирджиния), запланированную на 30 сентября. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Как уточнили ее источники, даже ключевые генералы и их помощники не "знают, какова причина встречи". Она состоится на базе Корпуса морской пехоты США. По оценке издания, данный приказ Хегсета, отданный ранее на этой неделе, является "чрезвычайно необычным". Он был передан "практически всем высшим командующим [США] по всему миру". В материале констатируется, что всего в США и других странах "около 800 [американских] генералов и адмиралов".

Как подчеркивает издание, этот шаг министра "вызвал смятение и тревогу" в свете того, что вашингтонская администрация ранее отправила в отставку ряд ключевых сотрудников Пентагона. "Люди очень обеспокоены, они совершенно не понимают, что это означает", - отметил один из источников.

В публикации приводится комментарий помощника главы Пентагона по связям с общественностью Шона Парнелла. Он подтвердил, что Хегсет "в начале следующей неделе обратится к высшему военному руководству", но не привел подробностей. В ведомстве пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать утверждения газеты.

С момента вступления в должность Хегсет уже распорядился отправить в отставку нескольких генералов, включая бывшего председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльза Брауна. Бывший пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Эллиот опубликовал 20 апреля статью в газете Politico, в которой утверждал, что в Пентагоне "царит тотальный хаос", вызванный скандалами с утечкой данных и увольнениями. Эллиот, который тоже, по сути, ушел не по собственной воле, предположил, что Хегсет едва ли надолго задержится на посту. Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала сведения о том, что Хегсету уже якобы ищут замену, ложными.