Главным элементом плана, связанным с вопросами безопасности, является идея об отправке в Газу воинского контингента, составленного из военнослужащих арабских и мусульманских государств

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами арабских и мусульманских стран на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке изложил новый план урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее информации, главным элементом плана, связанным с вопросами безопасности, является идея об отправке в Газу воинского контингента, составленного из военнослужащих арабских и мусульманских государств, для стабилизации ситуации в анклаве после завершения конфликта. Кроме того, американское предложение включает пункт об одномоментном освобождении всех заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС.

В рамках плана предполагается, что сперва Армия обороны Израиля вернется на позиции, которые она занимала в период действия временного перемирия с января по март. После формирования арабо-мусульманского воинского контингента израильские силы полностью выйдут из анклава.

Издание указало, что, согласно плану, жители Газы не будут принудительно перемещены, а ХАМАС не будет играть какой-либо роли в управлении этой территорией. Вместо этого будет создан международный надзорный орган, который будет осуществлять контроль за так называемым Палестинским комитетом. Именно эта структура, в которую войдут представители Палестинской национальной администрации (ПНА), будет управлять Газой в течение временного периода.

Отмечается, что на встрече с Трампом, прошедшей 23 сентября, присутствовали лидеры и представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара, Турции и Индонезии. По данным газеты, главы арабских и исламских государств положительно отреагировали на изложенный план, однако указали на необходимость большего вовлечения ПНА в процессы, связанные с послевоенным управлением Газой.

Издание подчеркнуло, что реакция Израиля на предложения Трампа пока не известна. Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что не намерен работать с ПНА по вопросу послевоенного устройства Газы.