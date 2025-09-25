Президент Палестины готов взять на себя управление сектором Газа

По словам Махмуда Аббаса, движение ХАМАС и другие радикальные фракции должны сложить оружие и передать его властям ПНА в рамках процесса интеграции

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Палестинская национальная администрация (ПНА) в Рамалле готова нести полную ответственность за управление и обеспечение безопасности в секторе Газа. Об заявил, выступая по видеосвязи на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Палестины Махмуд Аббас.

"Мы подтверждаем, что сектор Газа является неотъемлемой частью Государства Палестина, и мы готовы взять на себя управление этой территорией и поддерживать там безопасность", - указал он.

По словам Аббаса, движение ХАМАС и другие радикальные фракции должны сложить оружие и передать его властям ПНА в рамках процесса интеграции. "Административный комитет по сектору Газа будет возглавлять министр палестинского правительства, который будет отвечать за его воссоединение с Западным берегом реки Иордан", - подчеркнул политик.

Аббас сообщил, что в течение года после окончания войны в Газе он планирует провести президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, который станет столицей палестинского государства. Он отметил, что процесс воссоединения с Газой будет проходить при поддержке арабских стран и международного сообщества с целью защиты гражданского населения.