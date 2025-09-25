Власти анклава подчеркивают, что палатки для беженцев приходится устанавливать "рядом с опасными для здоровья объектами и вдоль дорог" в условиях, которые не соответствуют минимальным требованиям для жизни

ТУНИС, 25 сентября. /ТАСС/. Центральная и южная часть сектора Газа переполнены вынужденно перемещенными из одноименного административного центра анклава в связи с проводимой там армией Израиля операцией. Как сообщила пресс-служба властей сектора, свободных и безопасных мест для размещения новых беженцев не осталось.

"Центральные и южные провинции, особенно [гуманитарный] район Аль-Маваси (расположен рядом с городом Хан-Юнис - прим. ТАСС), переполнены, свободных и безопасных мест для размещения новых перемещенных лиц не осталось", - говорится в заявлении. Власти анклава подчеркивают, что палатки для беженцев приходится устанавливать "рядом с опасными для здоровья объектами и вдоль дорог" в условиях, которые не соответствуют минимальным требованиям для жизни.

По последним данным, которые приводило агентство Maan, из города Газа за последнее время из-за операции Израиля пришлось бежать порядка 600 тыс. палестинцев, около 400 тыс. человек пока остаются в своих домах.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции израильских ВС в городе Газа. Целью операции заявлен разгром палестинского движения ХАМАС. Перед этим израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть район боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки.