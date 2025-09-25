Экспансия НАТО привела к затягиванию вооруженного конфликта, заявил Луис Арсе

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Страны НАТО используют Украину в качестве плацдарма для наступления на Россию, а экспансия Североатлантического альянса приводит к затягиванию вооруженного конфликта. Об этом заявил президент Боливии Луис Арсе, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы также видим логику смерти в Евразии. Там, несмотря на постоянные попытки найти политическое решение, экспансия НАТО привела к затягиванию вооруженного конфликта, а Украина при этом используется в качестве плацдарма для наступления на Российскую Федерацию", - отметил боливийский лидер.