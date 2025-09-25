Нарендра Моди с Дмитрием Патрушевым поговорили об укреплении взаимодействия в сфере сельского хозяйства, удобрений и пищевой промышленности

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым сотрудничество двух стран в сельскохозяйственном секторе. Об этом глава индийского правительства сообщил на своей странице в Х.

"Рад встрече с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым на выставке World Food India 2025. Мы обсудили пути укрепления нашего взаимовыгодного сотрудничества в сфере сельского хозяйства, удобрений и пищевой промышленности", - написал Моди.

World Food India 2025 - крупнейшая продовольственная выставка в Индии. В 2025 году в ней принимают широкое участие компании из России.

В состав российской делегации входят представители более 30 компаний - экспортеров продукции АПК, среди которых не только лидеры отрасли, но и совершенно новые компании МСП. На выставке "Агроэкспортом" организована коллективная экспозиция общей площадью почти 150 кв. м. Россия представляет большой ассортимент продовольственной продукции из различных отраслей: зерновой, масложировой, мясной и молочной, кондитерской, готовой продукции, рыбной.