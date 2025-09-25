Попытки его перехвата с использованием системы ПВО "Железный купол" "оказались безуспешными"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сентября. /ТАСС/. Расследование, проведенное ВВС Израиля после падения запущенного из Йемена беспилотника в Эйлате, показало, что летательный аппарат "был обнаружен относительно поздно", а попытки его перехвата с использованием системы ПВО "Железный купол" "оказались безуспешными". Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"После падения беспилотника в среду в городе Эйлат командующим ВВС Израиля было проведено предварительное расследование, которое показало, что беспилотный летательный аппарат был обнаружен относительно поздно. Попытки его перехвата с использованием системы "Железный купол" оказались безуспешными. Причина была установлена и были приняты меры по устранению неполадок", - говорится в заявлении. В пресс-службе добавили, что командование ВВС Израиля распорядилось "предпринять ряд дополнительных мер по усилению боеготовности, возможностей обнаружения и перехвата", а также "обеспечить усиленное оборонительное реагирование в этом районе".

В среду армия Израиля сообщила о падении в Эйлате на юге еврейского государства запущенного из Йемена беспилотника. В курортном городе объявлялась воздушная тревога, предпринимались попытки перехвата, но аппарат причинил ущерб. Более 20 человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии были госпитализированы. Ответственность за эту атаку взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", которым глава израильского МО в тот же день пригрозил нанести "семикратный ущерб" в ответ.