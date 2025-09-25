Вглубь страны перенесли четыре избирательных участка на границе с Приднестровьем

ЦИК республики вынес такое решение перед парламентскими выборами

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Молдавии перенесла вглубь страны четыре избирательных участка, которые должны были обслуживать жителей Приднестровья на границе с непризнанной республикой. Такое решение было принято на заседании, которое транслировалось пресс-службой ЦИК.

"Мы решили перенести четыре избирательных участка для обеспечения безопасного проведения избирательного процесса по рекомендациям Генерального комиссариата полиции, а также службы информации и безопасности", - прокомментировал это решение зампредседателя ЦИК Павел Постика.