Российский лидер заявил о готовности РФ в течение года после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года придерживаться его центральных ограничений, если США будут действовать аналогичным образом

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посоветует американскому лидеру Дональду Трампу поддержать инициативу президента России Владимира Путина о соблюдении положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в течение года после истечения срока действия документа.

"Я это обязательно сделаю. Слава богу, у меня есть такая возможность", - ответил белорусский лидер на вопрос журналистов о том, дал бы он соответствующий совет Трампу.

22 сентября Путин заявил о готовности России в течение года после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года придерживаться его центральных ограничений, если США будут действовать аналогичным образом.