Al Masirah: целью израильской атаки на Сану стало пенитенциарное учреждение

По словам израильского министра обороны Исраэля Каца, атаке подверглись объекты хуситов, включая склады оружия и пункты дислокации повстанцев

ДУБАЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Целью израильской атаки на Сану стало одно из исправительных учреждений, которым управляет сформированная йеменскими хуситами служба безопасности и разведки. Там содержались заключенные и задержанные, сообщил принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah, сославшись на источник в службе.

Ранее авиация Израиля нанесла серию ударов по йеменской столице. По словам израильского министра обороны Исраэля Каца, атаке подверглись объекты хуситов, включая склады оружия и пункты дислокации повстанцев. Он также заявил, что "десятки боевиков" погибли в результате ударов.

По данным министерства здравоохранения хуситов, жертвами атаки стали два человека, 48 получили ранения.